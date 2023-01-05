Безпілотник КНДР проник у безпольотну зону біля офісу президента Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Минулого тижня безпілотник КНДР вторгся в повітряний простір Південної Кореї, забороненої для польотів зони навколо офісу президента Південної Кореї в Сеулі. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Цей безпілотник був одним із п’яти північнокорейських безпілотників, які перетнули кордон 26 грудня, що спонукало військових Південної Кореї підняти винищувачі та ударні гелікоптери. Військові так і не змогли збити безпілотники.
Спочатку об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заперечував про інцидент з БпЛА, але після ретельної перевірки внесли правки в аналіз.
Перетин кордону викликав критику протиповітряної оборони Південної Кореї в період зростання ядерної та ракетної загрози Північної Кореї.
Контекст
Це перший випадок за п'ять років, коли північнокорейські безпілотники вторглися в повітряний простір Південної Кореї, і остання з серії провокацій з боку Пхеньяну цього року, включаючи випробування зброї, у тому числі запуск найпотужнішої міжконтинентальної балістичної ракети.
В грудні Пхеньян також запустив дві балістичні ракети малої дальності та заявив, що розробив нові можливості для отримання зображень із космосу, заявивши, що він буде готовий запустити розвідувальний супутник до квітня наступного року.
У 2017 році військові Сеула здійснили попереджувальні постріли по літаючому об'єкту, який увійшов у повітряний простір країни з боку Північної Кореї через Демілітаризовану зону.
Роком раніше південнокорейські солдати зробили попереджувальні постріли по північнокорейському безпілотнику, який перетнув західну частину кордону, найбільш секретну частину демілітаризованої зони.
У вересні 2015 року Південна Корея активувала протиповітряну тривогу і безуспішно спрямувала ударний вертоліт та винищувач, щоб вистежити безпілотник, який перетнув кордон.
А у 2014 році південнокорейський рибалка знайшов уламки північнокорейського безпілотника неподалік прифронтового острова на південь від спірного кордону суперників у Жовтому морі.