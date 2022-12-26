5 північнокорейських дронів вторглися до Південної Кореї. Один із них пролетів над столицею

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За даними Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), південні військові виявили кілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у прикордонних районах провінції Кенгідо о 10:25. "БПЛА були завширшки 2 метри або менше", - повідомили в JCS.

БПЛА перетнули військову демаркаційну лінію, що розділяла дві Кореї, і були помічені в районах Кімпхо, островів Канхва і Паджу, що призвело до тимчасового припинення цивільних рейсів.

Один із них пролетів над північною частини Сеула, а решта зависла на острові Канхва і навколо нього, на захід від столиці, повідомляє JCS.

За словами чиновника, Південь випустив попереджувальні повідомлення, зробив попереджувальні постріли та підняв у повітря винищувачі, ударні вертольоти та інші бойові літаки, при цьому залишається непідтвердженою інформація, чи були озброєні БПЛА.

Повідомляється, що гелікоптери Півдня зробили близько 100 пострілів по дронах Півночі, але не змогли їх збити.

Південь у відповідь направив свої пілотовані та безпілотні дрони в прикордонні райони, а деякі на північ для проведення спостереження та інших операцій, включаючи фотографування «ключових військових об'єктів супротивника», за даними JCS.

«Це явна провокація з боку Північної Кореї, яка зробила замах на наше територіальне повітря», - заявив на брифінгу для преси начальник оперативного управління JCS генерал-майор Лі Син О. «Наші військові ретельно і жорстко відреагують на таку провокацію Північної Кореї в майбутньому».

Контекст

Це перший випадок за п'ять років, коли північнокорейські безпілотники вторглися в повітряний простір Південної Кореї, і остання з серії провокацій з боку Пхеньяну цього року, включаючи випробування зброї, у тому числі запуск найпотужнішої міжконтинентальної балістичної ракети.

Минулого тижня Пхеньян також запустив дві балістичні ракети малої дальності та заявив, що розробив нові можливості для отримання зображень із космосу, заявивши, що він буде готовий запустити розвідувальний супутник до квітня наступного року.

У 2017 році військові Сеула здійснили попереджувальні постріли по літаючому об'єкту, який увійшов у повітряний простір країни з боку Північної Кореї через Демілітаризовану зону.

Роком раніше південнокорейські солдати зробили попереджувальні постріли по північнокорейському безпілотнику, який перетнув західну частину кордону, найбільш секретну частину демілітаризованої зони.

У вересні 2015 року Південна Корея активувала протиповітряну тривогу і безуспішно спрямувала ударний вертоліт та винищувач, щоб вистежити безпілотник, який перетнув кордон.

А у 2014 році південнокорейський рибалка знайшов уламки північнокорейського безпілотника неподалік прифронтового острова на південь від спірного кордону суперників у Жовтому морі.