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5 северокорейских дронов вторглись в Южную Корею. Один из них пролетел над столицей

5 северокорейских дронов вторглись в Южную Корею. Один из них пролетел над столицей

Киев • УНН

 • 487021 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Пять северокорейских беспилотников вторглись через межкорейскую границу, один из них в понедельник пролетел над северной частью Сеула, что побудило Южную Корею направить свои собственные беспилотные аппараты к Северу в «соответствующем» шаге. Об этом сообщает агентство Yonhap, пишет УНН.

Детали

По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), южные военные обнаружили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в приграничных районах провинции Кенгидо в 10:25. "БПЛА были в ширину 2 метра или меньше", - сообщили в JCS.

БПЛА пересекли военную демаркационную линию, разделявшую две Кореи, и были замечены в районах Кимпхо, островов Канхва и Паджу, что привело к временному прекращению гражданских рейсов.

Один из них пролетел над северной части Сеула, а остальные зависли на острове Канхва и вокруг него, к западу от столицы, сообщает JCS.

По словам чиновника, Юг выпустил предупредительные сообщения, произвел предупредительные выстрелы и поднял в воздух истребители, ударные вертолеты и другие боевые самолеты, при этом остается неподтвержденной информация, были ли вооружены БПЛА.

Сообщается, что вертолеты Юга произвели около 100 выстрелов по дронам Севера, но не смогли их сбить.

Юг в ответ направил свои пилотируемые и беспилотные дроны в приграничные районы, а некоторые на север для проведения наблюдения и других операций, включая фотографирование «ключевых военных объектов противника», по данным JCS.

«Это явная провокация со стороны Северной Кореи, покушавшаяся на наш территориальный воздух», - заявил на брифинге для прессы начальник оперативного управления JCS генерал-майор Ли Сын О. «Наши военные тщательно и жестко отреагируют на такую провокацию Северной Кореи в будущем».

Контекст

Это первый случай за пять лет, когда северокорейские беспилотники вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, и последняя из серии провокаций со стороны Пхеньяна в этом году, включая испытания оружия, в том числе запуск мощнейшей межконтинентальной баллистической ракеты.

На прошлой неделе Пхеньян также запустил две баллистические ракеты малой дальности и заявил, что разработал новые возможности для получения изображений из космоса, заявив, что он будет готов запустить разведывательный спутник до апреля следующего года.

В 2017 году военные Сеула произвели предупредительные выстрелы по летающему объекту, вошедшему в воздушное пространство страны со стороны Северной Кореи через Демилитаризованную зону.

Годом ранее южнокорейские солдаты произвели предупредительные выстрелы по северокорейскому беспилотнику, пересекшему западную часть границы, наиболее секретную часть демилитаризованной зоны.

В сентябре 2015 года Южная Корея активировала противовоздушную тревогу и безуспешно направила ударный вертолет и истребитель, чтобы выследить пересекший границу беспилотник.

А в 2014 году южнокорейский рыбак нашел обломки северокорейского беспилотника у прифронтового острова к югу от спорной границы соперников в Желтом море.

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