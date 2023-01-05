Беспилотник КНДР проник в бесполетную зону возле офиса президента Южной Кореи

Детали

Этот беспилотник был одним из пяти северокорейских беспилотников, которые пересекли границу 26 декабря, что побудило военных Южной Кореи поднять истребители и ударные вертолеты. Военные так и не смогли сбить беспилотники.

Первоначально Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) отрицал инцидент с БПЛА, но после тщательной проверки внес правки в анализ.

Пересечение границы вызвало критику противовоздушной обороны Южной Кореи в период роста ядерной и ракетной угрозы Северной Кореи.

Контекст

Это первый случай за пять лет, когда северокорейские беспилотники вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, и последняя из серии провокаций со стороны Пхеньяна в этом году, включая испытания оружия, в том числе запуск мощнейшей межконтинентальной баллистической ракеты.

В декабре Пхеньян также запустил две баллистические ракеты малой дальности и заявил, что разработал новые возможности для получения изображений из космоса, заявив, что он будет готов запустить разведывательный спутник к апрелю следующего года.

В 2017 году военные Сеула произвели предупредительные выстрелы по летающему объекту, который вошел в воздушное пространство страны со стороны Северной Кореи через Демилитаризованную зону.

Годом ранее южнокорейские солдаты произвели предупредительные выстрелы по северокорейскому беспилотнику, который пересек западную часть границы, наиболее секретную часть демилитаризованной зоны.

В сентябре 2015 года Южная Корея активировала противовоздушную тревогу и безуспешно направила ударный вертолет и истребитель, чтобы выследить беспилотник, который пересек границу.

А в 2014 году южнокорейский рыбак нашел обломки северокорейского беспилотника недалеко от прифронтового острова к югу от спорной границы соперников в Желтом море.