Президент подписал законы, способствующие дальнейшему развитию кино в Украине

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73139 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 60840 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 68584 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 76647 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116447 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114731 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142902 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107367 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108791 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113346 просмотра

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Президент подписал законы, способствующие дальнейшему развитию кино в Украине

Президент подписал законы, способствующие дальнейшему развитию кино в Украине

Киев  •  УНН

 • 12271 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями отечественной теле- и киноиндустрии, во время которой подписал Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине" и Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Глава государства отметил, что эти изменения - продолжение поддержки производства национальных фильмов для развития отрасли и интеграции Украины в мировое кинопространство. Он напомнил, что весной был принят Закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", действие которого уже дало конкретные результаты.

Именно изменения в Налоговый и Таможенный кодексы будут способствовать дальнейшей поддержке и развитию производства качественного отечественного кинопродукта, отметил Глава государства.

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"Сейчас передо мной еще один закон, даже два, направленные на дальнейшую государственную поддержку кинематографии. Речь идет и о снятии налогообложения, снятия пошлины на оборудование, которое завозится кинематографистами для того, чтобы снимать качественное, патриотическое, украинское кино", - отметил Петр Порошенко.

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Документами вводится освобождение на 5 лет от налогообложениея НДС и ввозной пошлины товаров, используемых в кинематографии. Также, предусмотрены льготы по НДС при дистрибуции, демонстрации, распространении национальных и иностранных фильмов, озвученных на государственном языке.

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