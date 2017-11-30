Президент подписал законы, способствующие дальнейшему развитию кино в Украине

Глава государства отметил, что эти изменения - продолжение поддержки производства национальных фильмов для развития отрасли и интеграции Украины в мировое кинопространство. Он напомнил, что весной был принят Закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", действие которого уже дало конкретные результаты.

Именно изменения в Налоговый и Таможенный кодексы будут способствовать дальнейшей поддержке и развитию производства качественного отечественного кинопродукта, отметил Глава государства.

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"Сейчас передо мной еще один закон, даже два, направленные на дальнейшую государственную поддержку кинематографии. Речь идет и о снятии налогообложения, снятия пошлины на оборудование, которое завозится кинематографистами для того, чтобы снимать качественное, патриотическое, украинское кино", - отметил Петр Порошенко.

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Документами вводится освобождение на 5 лет от налогообложениея НДС и ввозной пошлины товаров, используемых в кинематографии. Также, предусмотрены льготы по НДС при дистрибуции, демонстрации, распространении национальных и иностранных фильмов, озвученных на государственном языке.