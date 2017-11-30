Президент підписав закони, що сприятимуть подальшому розвитку кіно в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками вітчизняної теле- та кіноіндустрії, під час якої підписав Закон “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні” та Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні”, передає УНН із посиланням на прес-службу АП.
Глава держави зауважив, що ці зміни — продовження підтримки виробництва національних фільмів задля розвитку галузі та інтеграції України в світовий кінопростір. Він нагадав, що навесні було прийнято Закон “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, дія якого вже дала конкретні результати.
Саме зміни до Податкового і Митного кодексів сприятимуть подальшій підтримці та розвитку виробництва якісного вітчизняного кінопродукту, зазначив Глава держави.
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“Зараз переді мною є ще один Закон, навіть два, які спрямовані на подальшу державну підтримку кінематографії. Йдеться і про зняття оподаткування, зняття мита на обладнання, яке завозиться кінематографістами для того, щоб знімати якісне, патріотичне, українське кіно”, — зазначив Петро Порошенко.
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Документами запроваджується звільнення на 5 років від оподаткуванням ПДВ та ввізним митом товарів, що використовуються у кінематографії. Також, передбачені пільги з ПДВ при дистрибуції, демонстрації, розповсюдженні національних та іноземних фільмів, озвучених державною мовою.