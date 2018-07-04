Президент подписал закон о валюте

"Я вчера говорил с Парубием, сегодня мы уже завершили все необходимые процедуры, и, хочу вас поздравить, сейчас, в этом зале - это плод наших совместных усилий, доказательства эффективности нашей совместной, согласованной работы, как бы кто не противодействовал в Верховной Раде и за ее пределами, - мы с вами это сделали", - заявил Президент.



Как сообщал УНН, 4 июля глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О валюте и валютных операциях" и передал его на подпись Президенту.



21 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект о валюте.