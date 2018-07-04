Президент підписав закон про валюту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками бізнесу підписав Закон "Про валюту і валютні операції", передає кореспондент УНН.
"Я вчора говорив з Парубієм, сьогодні ми вже завершили всі необхідні процедури, і, хочу вас привітати, зараз, у цьому залі – це плід наших спільних зусиль, доведення ефективності нашої спільної, узгодженої роботи, як би хто не протидіяв в Верховній Раді і за її межами, - ми з вами це зробили", - заявив Президент.
Як повідомляв УНН, 4 липня голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон "Про валюту і валютні операції" та передав його на підпис Президенту.
21 червня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про валюту.