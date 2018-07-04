Президент підписав закон про валюту

"Я вчора говорив з Парубієм, сьогодні ми вже завершили всі необхідні процедури, і, хочу вас привітати, зараз, у цьому залі – це плід наших спільних зусиль, доведення ефективності нашої спільної, узгодженої роботи, як би хто не протидіяв в Верховній Раді і за її межами, - ми з вами це зробили", - заявив Президент.



Як повідомляв УНН, 4 липня голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон "Про валюту і валютні операції" та передав його на підпис Президенту.



21 червня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про валюту.