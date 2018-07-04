Парубій передав закон про валюту на підпис Президенту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон "Про валюту і валютні операції" та передав його на підпис Президенту. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
“Підписав Закон України „Про валюту і валютні операції“. Це реалізація наших зобов’язань прийнятих Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Цей закон покращить інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість України. Передав Закон на підпис Президенту України”, — повідомив А.Парубій.
Нагадаємо, 3 липня Президент України Петро Порошенко заявив, що завтра підпише закон про валюту.
Як повідомляв УНН, 21 червня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про валюту.
Підписав Закон України "Про валюту і валютні операції". Це реалізація наших зобов'язань прийнятих Угодою про асоціацію між Україною та #ЄС .Цей закон покращить інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість України. Передав Закон на підпис Президенту України @poroshenko— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 4 июля 2018 г.