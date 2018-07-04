Парубій передав закон про валюту на підпис Президенту

“Підписав Закон України „Про валюту і валютні операції“. Це реалізація наших зобов’язань прийнятих Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Цей закон покращить інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість України. Передав Закон на підпис Президенту України”, — повідомив А.Парубій.

Нагадаємо, 3 липня Президент України Петро Порошенко заявив, що завтра підпише закон про валюту.

Як повідомляв УНН, 21 червня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про валюту.

Підписав Закон України "Про валюту і валютні операції". Це реалізація наших зобов'язань прийнятих Угодою про асоціацію між Україною та #ЄС .Цей закон покращить інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість України. Передав Закон на підпис Президенту України @poroshenko