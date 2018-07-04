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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 79932 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111359 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132346 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139281 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 175697 просмотра

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7 марта, 17:42 • 155164 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 142455 просмотра

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Парубий передал закон о валюте на подпись Президенту

Парубий передал закон о валюте на подпись Президенту

Киев  •  УНН

 • 12601 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О валюте и валютные операциях" и передал его на подпись Президенту. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Подписал Закон Украины "О валюте и валютных операциях". Это реализация наших обязательств, принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал Закон на подпись Президенту Украины", - сообщил Парубий.

Напомним, 3 июля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что завтра подпишет закон о валюте.

Как сообщал УНН, 21 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект о валюте.

Подписал Закон Украины "О валюту и валютные операции". Это реализация наших обязательств принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и # ЕС .Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал Закон на подпись Президенту Украины @poroshenko

- Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 4 июля 2018 г.

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