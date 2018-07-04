Парубий передал закон о валюте на подпись Президенту

"Подписал Закон Украины "О валюте и валютных операциях". Это реализация наших обязательств, принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал Закон на подпись Президенту Украины", - сообщил Парубий.

Напомним, 3 июля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что завтра подпишет закон о валюте.

Как сообщал УНН, 21 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект о валюте.

Подписал Закон Украины "О валюту и валютные операции". Это реализация наших обязательств принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и # ЕС .Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал Закон на подпись Президенту Украины @poroshenko