Парубий передал закон о валюте на подпись Президенту
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О валюте и валютные операциях" и передал его на подпись Президенту. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"Подписал Закон Украины "О валюте и валютных операциях". Это реализация наших обязательств, принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал Закон на подпись Президенту Украины", - сообщил Парубий.
Напомним, 3 июля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что завтра подпишет закон о валюте.
Как сообщал УНН, 21 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект о валюте.
Подписал Закон Украины "О валюту и валютные операции". Это реализация наших обязательств принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и # ЕС .Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал Закон на подпись Президенту Украины @poroshenko- Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 4 июля 2018 г.