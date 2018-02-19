Президент подписал закон для строительства мемориала-музея героев Небесной сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон по обеспечению строительства мемориально-музейного комплекса героев Небесной сотни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АПУ.
"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в пункт 62 Раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно сооружения мемориально-музейного комплекса героев Небесной сотни", - говорится в сообщении.
Как отмечается, документ направлен на обеспечение строительства на земельных участках в районе Аллеи Героев Небесной Сотни в Киеве мемориально-музейного комплекса героев Небесной сотни.
"Сооружение Мемориального комплекса героев Небесной сотни возможно только по адресу "Аллея Героев Небесной Сотни". Ни в каком другом месте. Это святое место не только для каждого из нас, кто там был и держал оборону, а для каждого украинца в Украине и мире", - подчеркнул Президент.
Указано, что 16 марта 2017 года вступил в силу закон о мерах по обеспечению чествования подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти героев Небесной сотни. Территория, которая будет охвачена строительством и обустройством мемориально-музейного комплекса героев Небесной сотни, будет состоять из нескольких земельных участков коммунальной собственности, а также части земельного участка государственной собственности, находящейся в постоянном пользовании государственного предприятия "Гостиница "Украина", указали в АП.
"Законом уточняется, что положения части третьей статьи 24 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" не будут распространяться на предоставление земельных участков в пользование Национальному мемориальному комплексу героев Небесной сотни - музею Революции достоинства для строительства, эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса", - добавили в АП.
Напомним, ранее Верховная Рада сняла запрет на передачу земли под строительство музея героев Небесной сотни.