Президент проверит работу транспорта во время рождественских праздников
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выяснит, как работал коммунальный транспорт во время рождественских праздников, об этом он заявил на совещании в Одессе, передает корреспондент УНН.
"Я прошу, чтобы по всем областным центрам мне подготовили справку о выходе коммунального транспорта на маршруты во время праздников и чтобы мы распространили положительный опыт, а где были катаклизмы, чтобы мы проанализировали и дали соответствующие рекомендации", - сказал П.Порошенко.
Напомним, Президент раскритиковал работу глав РГА Одесской области во время ухудшения погодных условий.