Президент перевірить роботу транспорту під час різдвяних свят

"Я прошу, щоб по всіх обласних центрах мені підготували довідку щодо виходу комунального транспорту на маршрути під час свят і щоб ми розповсюдили позитивний досвід, а де були катаклізми, щоб ми проаналізували і надали відповідні рекомендації",- сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент розкритикував роботу голів РДА Одеської області під час погіршення погодних умов.