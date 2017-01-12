Президент перевірить роботу транспорту під час різдвяних свят
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко з'ясує, як працював комунальний транспорт під час різдвяних свят, про це він заявив на нараді в Одесі, передає кореспондент УНН.
"Я прошу, щоб по всіх обласних центрах мені підготували довідку щодо виходу комунального транспорту на маршрути під час свят і щоб ми розповсюдили позитивний досвід, а де були катаклізми, щоб ми проаналізували і надали відповідні рекомендації",- сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент розкритикував роботу голів РДА Одеської області під час погіршення погодних умов.