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Президент перевірить роботу транспорту під час різдвяних свят

Президент перевірить роботу транспорту під час різдвяних свят

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко з'ясує, як працював комунальний транспорт під час різдвяних свят, про це він заявив на нараді в Одесі, передає кореспондент УНН.

"Я прошу, щоб по всіх обласних центрах мені підготували довідку щодо виходу комунального транспорту на маршрути під час свят і щоб ми розповсюдили позитивний досвід, а де були катаклізми, щоб ми проаналізували і надали відповідні рекомендації",- сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент розкритикував роботу голів РДА Одеської області під час погіршення погодних умов.

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