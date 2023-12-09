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Президент Пенсильванского университета Лиз Мэгилл подает в отставку на фоне споров об антисемитизме

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 23:55  •  2168 просмотра

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Лиз Мегилл, президент Пенсильванского университета, подала в отставку на фоне критики и призывов Конгресса уволить ее с должности из-за ее отношения к антисемитизму в кампусе. Конгресс также нацелился на президентов Гарварда и Массачусетского технологического института, поскольку спонсоры университетов отзывают финансирование из-за этого вопроса.

Президент Пенсильванского университета Лиз Мэгилл, которая подверглась критике за свою позицию относительно антисемитизма в университетском городке, подала в отставку. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Мегилл была одной из трех ректоров университетов, которых раскритиковали после того, как они дали показания на слушаниях в Конгрессе о росте антисемитизма в университетских городках после начала войны Израиля и ХАМАС в октябре.

Конгрессмены США призвали уволить трёх ректоров крупных вузов за антисемитизм в их учебных заведениях.

74 конгрессмена потребовали отстранить от работы ректоров Гарвардского, Пенсильванского университетов и Массачусетского технологического института. Их обвинили в неспособности бороться со вспышками антисемитизма в кампусах после нападения ХАМАС на Израиль.

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Ранее стало известно, что спонсоры американских университетов начали отказываться от финансовой поддержки вузов из-за недостаточно жесткой критики действий палестинской группировки ХАМАС в Израиле. Многомиллионное финансирование, в частности, рискуют потерять Гарвардский, Стэнфордский и Пенсильванский университеты.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Президентка Пенсильванського університету Ліз Мегілл подає у відставку на тлі суперечок щодо антисемітизму
University of Pennsylvania President Liz Magill resigns amid anti-Semitism controversy
Новости по теме

Президент Пенсильванского университета Лиз Мэгилл подает в отставку на фоне споров об антисемитизме

Лиз Мегилл, президент Пенсильванского университета, подала в отставку на фоне критики и призывов Конгресса уволить ее с должности из-за ее отношения к антисемитизму в кампусе. Конгресс также нацелился на президентов Гарварда и Массачусетского технологического института, поскольку спонсоры университетов отзывают финансирование из-за этого вопроса.

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