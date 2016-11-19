Президент парламентской ассамблеи НАТО заверил, что Украина почувствует сильные и решительные действия США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент парламентской ассамблеи НАТО Майкл Тернер заверил, что Украина почувствует сильные и решительные действия США. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат, председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, которая сейчас находится в составе украинской делегации в Стамбуле на заседании по вопросам Гражданского измерения безопасности Парламентской Ассамблеи НАТО.
Комментируя встречу представителей украинской делегации с Президентом Парламентской Ассамблеи НАТО Майклом Тернером, Ирина Фриз отметила: "Мы и не сомневались в стратегической последовательности США, но услышать во время встречи от Президента ПА НАТО Майкла Тернера убеждение в том, что за Республиканской администрации Украина и мир почувствуют значительно более сильные и решительные действия США, было полезно ".
"Со своей стороны, члены украинской делегации акцентировали внимание Президента ПА НАТО на вопросе не контролируемости портов оккупированного Крыма со стороны Украины, формировании Кремлем на территории полуострова стратегической военной базы для контроля и влияния на весь Черноморский бассейн и т.д.", - написала на своей странице И. Фриз.
Напомним, в докладе "Две войны Украины: защита независимости и внедрение реальных реформ" указано, что Россия продолжает игнорировать требования минских соглашений по отводу иностранных войск из Донбасса.