Президент Парламенської Асамблеї НАТО запевнив, що Україна відчує сильніші і рішучіші дії США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент Парламенської Асамблеї НАТО Майкл Тернер запевнив, що Україна відчує сильніші і рішучіші дії США. Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат, Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз, яка зараз перебуває у складі української делегації у Стамбулі на засіданні з питань Цивільного виміру Безпеки Парламентської Асамблеї НАТО.
Коментуючи зустріч представників української делегації з Президентом Парламентської Асамблеї НАТО Майклом Тернером, Ірина Фріз зазначила: “Ми й не сумнівалися у стратегічній послідовності США, але почути під час зустрічі від Президенту ПА НАТО Майкла Тернера переконання в тому, що за Республіканської адміністрації Україна та світ відчують значно сильніші та
рішучіші дії США, було корисно”.
“Зі своєї сторонни, члени української делегації акцентувала увагу Президента ПА НАТО на питанні не контрольованості портів окупованого Криму з боку України, формуванні Кремлем з території півострову стратегічної військової бази для контролю й впливу на весь Чорноморський басейн тощо”, — написала на своїй сторінці І.Фріз.
Нагадаємо, у доповіді “Дві війни України: захист незалежності та запровадження реальних реформ” зазначено, що Росія продовжує ігнорувати вимоги мінських угод щодо відведення іноземних військ із Донбасу.