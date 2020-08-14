Президент ПА ОБСЕ призвал белорусские власти освободить незаконно задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Георгий Церетели призвал власти Беларуси немедленно освободить всех кто был незаконно задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ.
“Как государство-участник ОБСЕ, Беларусь добровольно согласилась на определенные обязательства в человеческом измерении — включая право на мирные собрания, свободу слова, свободу от незаконного ареста или задержания и право на эффективные меры правозащиты. Я призываю власти обеспечить соблюдение этих прав и свобод, а также немедленно освободить тех, кто был незаконно задержан за последние дни”, — сказал президент Церетели.
Также Церетели подчеркнул, что физические нападения на журналистов, блокирование доступа к информации и жестокое обращение с задержанными является серьезным нарушением международных обязательств.
Напомним, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель считает изменение политики и прекращение насилия условием развития отношений Беларуси с ЕС и призывает белорусские власти урегулировать ситуацию в стране.
Как сообщалось, Помпео допустил введение санкций против Беларуси.