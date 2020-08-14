Президент ПА ОБСЕ призвал белорусские власти освободить незаконно задержанных

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 80790 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101522 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126091 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107023 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126972 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101142 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101969 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103976 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101939 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

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Президент ПА ОБСЕ призвал белорусские власти освободить незаконно задержанных

Президент ПА ОБСЕ призвал белорусские власти освободить незаконно задержанных

Киев  •  УНН

 • 9936 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Георгий Церетели призвал власти Беларуси немедленно освободить всех кто был незаконно задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ.

“Как государство-участник ОБСЕ, Беларусь добровольно согласилась на определенные обязательства в человеческом измерении — включая право на мирные собрания, свободу слова, свободу от незаконного ареста или задержания и право на эффективные меры правозащиты. Я призываю власти обеспечить соблюдение этих прав и свобод, а также немедленно освободить тех, кто был незаконно задержан за последние дни”, — сказал президент Церетели.

Также Церетели подчеркнул, что физические нападения на журналистов, блокирование доступа к информации и жестокое обращение с задержанными является серьезным нарушением международных обязательств.

Напомним, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель считает изменение политики и прекращение насилия условием развития отношений Беларуси с ЕС и призывает белорусские власти урегулировать ситуацию в стране.

Как сообщалось, Помпео допустил введение санкций против Беларуси.

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