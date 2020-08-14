Президент ПА ОБСЄ закликав білоруську владу звільнити незаконно затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співпраці в Європі Георгій Церетелі закликав владу Білорусі негайно звільнити всіх хто був незаконно затриманий. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ПА ОБСЄ.
“Як держава-учасниця ОБСЄ, Білорусь добровільно погодилася на певні зобов’язання в людському вимірі — включаючи право на мирні зібрання, свободу вираження поглядів, свободу від незаконного арешту або затримання та право на ефективні заходи правозахисту. Я закликаю владу забезпечити дотримання цих прав та свобод, а також негайно звільнити тих, хто був незаконно затриманий за останні дні”, — сказав президент Церетелі.
Також Церетелі наголосив, що фізичні напади на журналістів, блокування доступу до інформації та жорстоке поводження з затриманими є серйозним порушенням міжнародних зобов’язань.
Нагадаємо, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає зміну політики і припинення насильства умовою розвитку відносин Білорусі з ЄС і закликає білоруську владу врегулювати ситуацію в країні.
Як повідомлялося, Помпео допустив введення санкцій проти Білорусі.