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Президент ПА ОБСЄ закликав білоруську владу звільнити незаконно затриманих

Президент ПА ОБСЄ закликав білоруську владу звільнити незаконно затриманих

Київ • УНН

 • 9939 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співпраці в Європі Георгій Церетелі закликав владу Білорусі негайно звільнити всіх хто був незаконно затриманий. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ПА ОБСЄ.

“Як держава-учасниця ОБСЄ, Білорусь добровільно погодилася на певні зобов’язання в людському вимірі — включаючи право на мирні зібрання, свободу вираження поглядів, свободу від незаконного арешту або затримання та право на ефективні заходи правозахисту. Я закликаю владу забезпечити дотримання цих прав та свобод, а також негайно звільнити тих, хто був незаконно затриманий за останні дні”, — сказав президент Церетелі.

Також Церетелі наголосив, що фізичні напади на журналістів, блокування доступу до інформації та жорстоке поводження з затриманими є серйозним порушенням міжнародних зобов’язань.

Нагадаємо, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає зміну політики і припинення насильства умовою розвитку відносин Білорусі з ЄС і закликає білоруську владу врегулювати ситуацію в країні.

Як повідомлялося, Помпео допустив введення санкцій проти Білорусі.

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