Президент наградил орденами и медалями 105 украинских воинов: 7 из них — посмертно

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"Это был день тяжелых событий. Тяжелых выводов. Но это был еще один день, который приближает нас к нашей победе. К миру для нашего государства. Слава Украине!", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем готов говорить с президентом россии владимиром путиным.