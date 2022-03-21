Президент наградил орденами и медалями 105 украинских воинов: 7 из них — посмертно
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденами и медалями 105 украинских воинов, 7 из них — посмертно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
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"Это был день тяжелых событий. Тяжелых выводов. Но это был еще один день, который приближает нас к нашей победе. К миру для нашего государства. Слава Украине!", - сказал Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем готов говорить с президентом россии владимиром путиным.