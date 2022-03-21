Президент нагородив орденами та медалями 105 українських воїнів: 7 з них — посмертно

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"Це був день важких подій. Важких висновків. Але це був іще один день, який наближає нас до нашої перемоги. До миру для нашої держави. Слава Україні!", — сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що готовий говорити з президентом росії володимиром путіним.