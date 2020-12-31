Президент Молдовы заявила о готовности приехать в Россию для переговоров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что готова приехать в Россию для решения вопроса приднестровского конфликта, а также обсуждение вопросов торговли и экспорта молдавской продукции. Об этом она рассказала в интервью телеканалу TV8, передает УНН.
“Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые на нашей постоянной повестке дня, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта”, — заявила Санду.
Глава государства добавила, что она открыта для обсуждения “всего спектра” двусторонних отношений между Россией и Молдовой.
Санду была избрана президентом Молдовы по итогам второго тура, который прошел в стране 15 ноября. По данным ЦИК республики, тогдашний президент Игорь Додон проиграл Санду с результатом 42,26 против 57,74%. 24 декабря Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства.
После победы на выборах Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта. В российском МИД в ответ заявили, что рассматривают данное заявление “как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы”.
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Позже Санду пояснила, что на месте российских миротворцев Молдова хотела бы видеть представителей ОБСЕ. “По миротворцам есть сделка 1992 года. Мы считаем, что сейчас нет угрозы возобновления военных действий на нашей территории. И мы считаем, что эту миссию нужно превратить в миссию гражданских наблюдателей, которая была бы при ОБСЕ”, — сказала президент Молдовы.
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