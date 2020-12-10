Санду свій перший закордонний візит на посту президента здійснить до України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Обрана Президентка Молдови Майя Санду зазначила, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді президента. Про це вона сказала під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою, передає УНН із посиланням на повідомлення МЗС.
Як повідомили у МЗС, Кулеба привітав Санду із переконливою перемогою на президентських виборах і передав їй запрошення від імені Президента України Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом.
Майя Санду прийняла запрошення і зазначила, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді президента, зазначено у повідомленні.
“Україна вітає успішне проведення вільних і демократичних президентських виборів у Молдові, які чітко підтвердили європейський вибір молдовського народу. Ми готові відкрити якісно нову сторінку в українсько-молдовських відносинах”, — заявив міністр.
У МЗС додали, що Кулеба висловив вдячність Майї Санду за її чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії та окупації РФ українського Криму, підтримки територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.
Раніше Кулеба запропонував новообраній Президентці Молдови взяти участь у діяльності ініційованої Україною Кримської платформи.
Нагадаємо, міністр закордонних справ сьогодні перебуває з офіційним візитом у Республіці Молдова. Раніше він провів зустріч з молдовським колегою Ауреліу Чокоєм.