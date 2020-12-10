Кулеба провів першу зустріч з новим президентом Молдови

"Радий зустрічі з новообраним президентом Молдови Майєю Санду. З нетерпінням чекаємо її візиту в Україну в січні 2021 року, щоб відкрити новий успішний розділ українсько-молдавських відносин, оскільки ми продовжуємо рухатися разом до членства в ЄС", - написав очільник МЗС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ сьогодні перебуває з офіційним візитом у Республіці Молдова. Раніше він провів зустріч з молдовським колегою Ауреліу Чокоєм.