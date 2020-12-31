Президент Молдови заявила про готовність приїхати в Росію для переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент Молдови Майя Санду заявила, що готова приїхати до Росії для вирішення питання придністровського конфлікту, а також обговорення питань торгівлі та експорту молдавської продукції. Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу TV8, передає УНН.
“Я готова поїхати в Росію. У нас є теми, які в нашому постійному порядку денному, вони стосуються торгівлі, експорту, врегулювання придністровського конфлікту”, — заявила Санду.
Глава держави додала, що вона відкрита для обговорення “всього спектра” двосторонніх відносин між Росією і Молдовою.
Санду була обрана президентом Молдови за підсумками другого туру, який пройшов в країні 15 листопада. За даними ЦВК республіки, тодішній президент Ігор Додон програв Санду з результатом 42,26 проти 57,74%. 24 грудня Санду принесла присягу і вступила на посаду глави держави.
Після перемоги на виборах Санду заявила про необхідність повного виведення російських миротворців з Придністров’я для врегулювання конфлікту. У російському МЗС у відповідь заявили, що розглядають дану заяву “як спрямовану на підрив зусиль по мирному врегулюванню придністровської проблеми”.
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Пізніше Санду пояснила, що на місці російських миротворців Молдова хотіла б бачити представників ОБСЄ. “По миротворцям є угода 1992 року. Ми вважаємо, що зараз немає загрози відновлення військових дій на нашій території. І ми вважаємо, що цю місію потрібно перетворити в місію цивільних спостерігачів, яка була б при ОБСЄ”, — говорила президент Молдови.
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