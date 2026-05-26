Президент Литвы заявил, что небо над странами Балтии уже не является достаточно безопасным

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Балтийском регионе и росте гибридных угроз со стороны россии. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Во время встречи в Вильнюсе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом стороны обсудили защиту восточной границы ЕС, усиление ПВО и систем борьбы с дронами, а также поддержку Украины и санкционное давление на рф.

Сегодня уже недостаточно только слов о солидарности – Европа должна действовать быстро и конкретно

Литовский президент заявил, что инциденты с беспилотниками у восточной границы ЕС на прошлой неделе не являются случайными.

Это не единичные провокации и не случайные события. Это прямое следствие агрессии россии против Украины и еще одно напоминание о том, насколько близко к нам идет война