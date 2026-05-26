Президент Литвы заявил, что небо над странами Балтии уже не является достаточно безопасным
Киев • УНН
Гитанас Науседа призвал усилить ПВО из-за роста гибридных угроз и инцидентов с дронами РФ. Европа должна действовать конкретно для защиты своих границ.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Балтийском регионе и росте гибридных угроз со стороны россии. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Детали
Во время встречи в Вильнюсе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом стороны обсудили защиту восточной границы ЕС, усиление ПВО и систем борьбы с дронами, а также поддержку Украины и санкционное давление на рф.
Сегодня уже недостаточно только слов о солидарности – Европа должна действовать быстро и конкретно
Литовский президент заявил, что инциденты с беспилотниками у восточной границы ЕС на прошлой неделе не являются случайными.
Это не единичные провокации и не случайные события. Это прямое следствие агрессии россии против Украины и еще одно напоминание о том, насколько близко к нам идет война
Также президент подчеркнул, что сегодня небо над странами Балтии уже не является достаточно безопасным.
Мы сталкиваемся с постоянно растущим давлением – от вторжений дронов и электронных помех до информационных атак и угроз саботажа в отношении критической инфраструктуры. Это новая реальность безопасности в Европе
