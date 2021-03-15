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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 37494 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 54208 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105864 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 141761 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194047 просмотра

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Президент Литвы на этой неделе посетит Украину - Разумков

Президент Литвы на этой неделе посетит Украину - Разумков

Киев  •  УНН

 • 17165 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе посетит Украину, его выступление ожидается в стенах Верховной Рады. Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В четверг в Украине будет господин Науседа, президент Литовской Республики. Было обращение к Верховной Раде Украины с предложением выступления господина Науседа в стенах парламента. Я проговорил предварительно с представителями всех депутатских фракций и групп, такая инициатива поддерживается. Я думаю, что мы сможем организовать этот процесс”, — сказал спикер парламента.

Детали

Разумков напомнил, что Литва является постоянным партнером Украины как в рамках деятельности на площадках ПАСЕ, так и других международных организаций.

Что было раньше

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой визит в Украину на торжества по случаю 30-летия независимости нашего государства.

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