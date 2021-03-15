Президент Литви цього тижня відвідає Україну - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа цього тижня відвідає Україну, його виступ очікується у стінах Верховної Ради. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
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“В четвер в Україні буде пан Науседа, президент Литовської Республіки. Було звернення до Верховної Ради України з пропозицією виступу пана Науседи в стінах парламенту. Я проговорив попередньо з представниками всіх депутатських фракцій та груп, така ініціатива підтримується. Я думаю, що ми зможемо організувати цей процес”, — сказав спікер парламенту.
Деталі
Разумков нагадав, що Литва є постійним партнером України як в рамках діяльності на майданчиках ПАРЄ, так і інших міжнародних організацій.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, минулого тижня Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій візит в Україну на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності нашої держави.