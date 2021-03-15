Президент Литви цього тижня відвідає Україну - Разумков

Цитата

“В четвер в Україні буде пан Науседа, президент Литовської Республіки. Було звернення до Верховної Ради України з пропозицією виступу пана Науседи в стінах парламенту. Я проговорив попередньо з представниками всіх депутатських фракцій та груп, така ініціатива підтримується. Я думаю, що ми зможемо організувати цей процес”, — сказав спікер парламенту.

Деталі

Разумков нагадав, що Литва є постійним партнером України як в рамках діяльності на майданчиках ПАРЄ, так і інших міжнародних організацій.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, минулого тижня Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій візит в Україну на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності нашої держави.