Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свій візит в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій візит в Україну на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності України. Про це повідомила заступниця голови пропрезидентської фракції "Слуга народу" у парламенті, народний депутат Євгенія Кравчук у Facebook, передає УНН.
Цитата:
"Чудові новини зі Стамбула! На зустрічі з делегацією народних депутатів із фракції Слуга народу Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій приїзд до України на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності – на запрошення Володимира Зеленського", - повідомила Кравчук.
Деталі
Зі слів нардепки, востаннє в Україні Варфоломій був у 2008 році.
"Дуже символічно, що на святкуванні Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для унезалежнення і визнання Українського православ’я", - додала вона.
Зі слів Кравчук, делегація нардепів принагідно привітала Вселенського патріарха із днем народження і подарувала ікону в стилі петриківського розпису.
Що було раніше
Торік у жовтні Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм і запросили його до України.
Після цього Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році.