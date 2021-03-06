Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свой визит в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой визит в Украину на торжества по случаю 30-летия независимости Украины. Об этом сообщила заместитель председателя пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте, народный депутат Евгения Кравчук в Facebook, передает УНН.
Цитата:
"Замечательные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов из фракции Слуга народа Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости - по приглашению Владимира Зеленского", - сообщила Кравчук.
Детали
По словам нардепа, в последний раз в Украине Варфоломей был в 2008 году.
"Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей в независимости и признании Украинского православия", - добавила она.
По словам Кравчук, делегация нардепов попутно поздравила Вселенского патриарха с днем рождения и подарила икону в стиле петриковской росписи.
Что было ранее
В октябре прошлого года Президент Украины и первая леди встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем и пригласили его в Украину.
После этого Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что планирует посетить Украину в дни празднования Дня Независимости в 2021 году.