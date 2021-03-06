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3 марта, 21:00 • 63122 просмотра

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Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свой визит в Украину

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свой визит в Украину

Киев  •  УНН

 • 20663 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой визит в Украину на торжества по случаю 30-летия независимости Украины. Об этом сообщила заместитель председателя пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте, народный депутат Евгения Кравчук в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Замечательные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов из фракции Слуга народа Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости - по приглашению Владимира Зеленского", - сообщила Кравчук.

Детали

По словам нардепа, в последний раз в Украине Варфоломей был в 2008 году.

"Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей в независимости и признании Украинского православия", - добавила она.

По словам Кравчук, делегация нардепов попутно поздравила Вселенского патриарха с днем рождения и подарила икону в стиле петриковской росписи.

Что было ранее

В октябре прошлого года Президент Украины и первая леди встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем и пригласили его в Украину.

После этого Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что планирует посетить Украину в дни празднования Дня Независимости в 2021 году.

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