Президент Литвы Д.Грибаускайте посетит с официальным визитом Украину в декабре - АП

"Литовская сторона подтвердила готовность Президента Литвы Дали Грибаускайте посетить с официальным визитом Украину в декабре текущего года", - говорится в сообщении.

Напомним, в Вильнюсе Заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев провел консультации с Главным Советником Президента Литовской Республики по вопросам внешней политики Нериюсом Алексюнасом и Министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.

Основной темой консультаций была подготовка к проведению очередного заседания Совета Президентов Украины и Литовской Республики.