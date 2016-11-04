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15 марта, 19:03 • 114946 просмотра

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Президент Литвы Д.Грибаускайте посетит с официальным визитом Украину в декабре - АП

Президент Литвы Д.Грибаускайте посетит с официальным визитом Украину в декабре - АП

Киев • УНН

 • 7956 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Литовская сторона подтвердила готовность Президента Литвы Дали Грибаускайте посетить с официальным визитом Украину в декабре текущего года. Об этом стало известно во время визита в Вильнюс заместителя Главы Администрации Президента Украины Константина Елисеева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Литовская сторона подтвердила готовность Президента Литвы Дали Грибаускайте посетить с официальным визитом Украину в декабре текущего года", - говорится в сообщении.

Напомним, в Вильнюсе Заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев провел консультации с Главным Советником Президента Литовской Республики по вопросам внешней политики Нериюсом Алексюнасом и Министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.

Основной темой консультаций была подготовка к проведению очередного заседания Совета Президентов Украины и Литовской Республики.

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