Президент Литвы Д.Грибаускайте посетит с официальным визитом Украину в декабре - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Литовская сторона подтвердила готовность Президента Литвы Дали Грибаускайте посетить с официальным визитом Украину в декабре текущего года. Об этом стало известно во время визита в Вильнюс заместителя Главы Администрации Президента Украины Константина Елисеева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Литовская сторона подтвердила готовность Президента Литвы Дали Грибаускайте посетить с официальным визитом Украину в декабре текущего года", - говорится в сообщении.
Напомним, в Вильнюсе Заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев провел консультации с Главным Советником Президента Литовской Республики по вопросам внешней политики Нериюсом Алексюнасом и Министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.
Основной темой консультаций была подготовка к проведению очередного заседания Совета Президентов Украины и Литовской Республики.