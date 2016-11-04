Президент Литви Д.Грібаускайте відвідає з офіційним візитом Україну у грудні - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Литовська сторона підтвердила готовність Президента Литви Далі Грібаускайте відвідати з офіційним візитом Україну у грудні поточного року. Про це стало відомо під час візиту у Вільнюс заступника Глави Адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва, передає УНН із посиланням на прес-службу АП.
"Литовська сторона підтвердила готовність Президента Литви Далі Грібаускайте відвідати з офіційним візитом Україну у грудні поточного року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Вільнюсі Заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв провів консультації з Головним Радником Президента Литовської Республіки з питань зовнішньої політики Неріюсом Алєксюнасом та Міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.
Основною темою консультацій була підготовка до проведення чергового засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки.