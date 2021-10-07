Президент Ла Лиги назвал сильнейшего футболиста турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал главную персону испанского чемпионата по футболу после ухода Лионеля Месси из "Барселоны" и Серхио Рамоса из "Реала", передает УНН со ссылкой на "Cope".
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По мнению Тебаса, главной звездой Ла Лиги является форвард “Реала” Карим Бензема.
“Главной звездой Ла Лиги является Бензема. Он, наряду с Холландом, — лучший форвард в Европе. Популярность нашей лиги очень помогает Мадрид. Я считаю, что Ла Лига — лучший чемпионат по спортивной точки зрения, а АПЛ — с финансовой”, — подчеркнул Тебас.
Отметим, что в новом сезоне на счету французского форварда 17 голевых действий за 10 матчей — лучший показатель в Европе.
Напомним
Тебас ранее заявлял, что спорт генерирует два процента ВВП Испании.