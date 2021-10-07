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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110274 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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18:15 • 121236 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 107166 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106248 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Эксклюзив
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Президент Ла Лиги назвал сильнейшего футболиста турнира

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал главную персону испанского чемпионата по футболу после ухода Лионеля Месси из "Барселоны" и Серхио Рамоса из "Реала", передает УНН со ссылкой на "Cope".

Цитата

По мнению Тебаса, главной звездой Ла Лиги является форвард “Реала” Карим Бензема.

“Главной звездой Ла Лиги является Бензема. Он, наряду с Холландом, — лучший форвард в Европе. Популярность нашей лиги очень помогает Мадрид. Я считаю, что Ла Лига — лучший чемпионат по спортивной точки зрения, а АПЛ — с финансовой”, — подчеркнул Тебас.

Отметим, что в новом сезоне на счету французского форварда 17 голевых действий за 10 матчей — лучший показатель в Европе.

Напомним

Тебас ранее заявлял, что спорт генерирует два процента ВВП Испании.

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