Президент Ла Ліги назвав найсильнішого футболіста турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас назвав головну персону іспанського чемпіонату з футболу після відходу Ліонеля Мессі з "Барселони" і Серхіо Рамоса з "Реала", передає УНН з посиланням на "Cope".
Цитата
На думку Тебаса, головною зіркою Ла Ліги є форвард “Реалу” Карім Бензема.
“Головною зіркою Ла Ліги є Бензема. Він, поряд з Холандом, — найкращий форвард в Європі. Популярність нашої ліги дуже допомагає Мадриду. Я вважаю, що Ла Ліга — найкращий чемпіонат зі спортивної точки зору, а АПЛ — з фінансової”, — підкреслив Тебас.
Відзначимо, що у новому сезоні на рахунку французького форварда 17 гольових дій за 10 матчів — найкращий показник в Європі.
Нагадаємо
Тебас раніше заявляв, що спорт генерує два відсотки ВВП Іспанії.