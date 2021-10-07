Президент Ла Ліги назвав найсильнішого футболіста турніру

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На думку Тебаса, головною зіркою Ла Ліги є форвард “Реалу” Карім Бензема.

“Головною зіркою Ла Ліги є Бензема. Він, поряд з Холандом, — найкращий форвард в Європі. Популярність нашої ліги дуже допомагає Мадриду. Я вважаю, що Ла Ліга — найкращий чемпіонат зі спортивної точки зору, а АПЛ — з фінансової”, — підкреслив Тебас.

Відзначимо, що у новому сезоні на рахунку французького форварда 17 гольових дій за 10 матчів — найкращий показник в Європі.

Нагадаємо

Тебас раніше заявляв, що спорт генерує два відсотки ВВП Іспанії.