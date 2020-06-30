Спорт генерує 2% ВВП Іспанії - президент Ла-Ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Спорт є однією з найважливіших галузей в Іспанії, що приносить в цілому 1,35 млрд євро за сезон. Про це заявив президент іспанської Ла-Ліги Хав'єр Тебас, передає УНН із посиланням на timesofindia.indiatimes.
"Спорт генерує 2% ВВП Іспанії, з яких Ла-Ліга забезпечує 1,37%, 185 тис. робочих місць і 4,1 млрд євро податкових надходжень", - розповів він.
Разом з тим, Тебас вважає, що Іспанії необхідно переглянути свою податкову політику щодо місцевих футболістів.
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"Іспанія - країна з найгіршими податковими умовами для футболістів у Європейському союзі. В Італії, Франції і Великій Британії набагато вигідніші податкові умови для високопрофесійних спортсменів, що у кінцевому підсумку переманює наших талановитих гравців у ці країни. А слідом за відходом наших футболістів - йде наша національна і міжнародна цінність. Положення нашої ліги впаде, так само як і кількість робочих місць, які ми створюємо", - додав він.
Нагадаємо, за оцінками експертів, столичний ФК "Динамо" за кілька років міг ухилитися від сплати податків у розмірі понад 400 млн грн.
Все тому, що власники клубу платять дуже низьку офіційну заробітну плату гравцям, нараховуючи основні гонорари з офшорних компаній на Кіпрі.