Президент "Киевгорстроя" рассказал, как мотивировать кадры оставаться в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Отток квалифицированных кадров становится все более заметным, коснулся он и строительной сферы. Однако есть инструменты, которые могут стимулировать работников оставаться в Украине. О том, как уберечь квалифицированные кадры рассказал президент Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, пишет УНН.
Он сообщил, что "Киевгорстрой" также столкнулся с проблемой оттока кадров.
"Да, как и большинство компаний, которые связаны со специалистами рабочих профессий, «Киевгорстрой» столкнулся с проблемой дефицита строителей. Особенно явной проблема стала в прошлом году. Такой текучки, которая началась тогда, рынок еще не испытывал. По большей части, это связано с открытием границ, после которого многие специалисты начали выезжать на заработки в страны ЕС. Чуть ли не в каждом польском городе сегодня есть фирмы, которые принимают и трудоустраивают украинских работников, а потом отправляют на работу в Чехию, Францию и т.д", - рассказал Кушнир.
По его словам, отток коснулся примерно 30% квалифицированных кадров. По мнению Кушнира, решить эту проблему можно преимущественно мотивацией и созданием благоприятных условий.
"Повышается зарплата, социальный пакет, за счет компании осуществляется медицинское обслуживание, проживание", - перечислил он инструменты, которые могут мотивировать квалифицированные кадры оставаться в Украине.
Он отметил, что проблема будет усиливаться до тех пор, пока за рубежом люди рабочих специальностей будут зарабатывать больше, чем дома.
"По моему мнению, нужно создавать более благоприятные условия труда и дать возможность людям получать нормальные зарплаты. Тогда у них не будет причин уезжать. Но, к сожалению, на сегодняшний день строительный рынок Украины не может конкурировать с уровнем европейских зарплат", - считает Кушнир.
Он напомнил, что недавно профильное Министерство рекомендовало установить уровень зарплаты для строителей в размере 5,5-7,8 тыс. грн. По словам Кушнира, специалисты "Киевгорстроя" посчитали, что такое увеличение приведет к увеличению стоимости строительных работ по возведению жилья на 7%.
"Вероятно, именно на столько же вырастет и стоимость квадратного метра", - резюмировал президент "Киевгорстроя".