Президент "Киевгорстроя" рассказал, как мотивировать кадры оставаться в Украине

ukru
США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 9246 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 14629 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 61026 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72829 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101749 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109031 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116482 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121836 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132935 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146775 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 105380 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 94473 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 110722 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 79486 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 64626 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 25888 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 61026 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 110722 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 181496 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 215057 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 16529 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 64626 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 79486 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 105380 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 194310 просмотра
Актуальное
Президент "Киевгорстроя" рассказал, как мотивировать кадры оставаться в Украине

Президент "Киевгорстроя" рассказал, как мотивировать кадры оставаться в Украине

Киев  •  УНН

 • 18885 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Отток квалифицированных кадров становится все более заметным, коснулся он и строительной сферы. Однако есть инструменты, которые могут стимулировать работников оставаться в Украине. О том, как уберечь квалифицированные кадры рассказал президент Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, пишет УНН.

Он сообщил, что "Киевгорстрой" также столкнулся с проблемой оттока кадров.

"Да, как и большинство компаний, которые связаны со специалистами рабочих профессий, «Киевгорстрой» столкнулся с проблемой дефицита строителей. Особенно явной проблема стала в прошлом году. Такой текучки, которая началась тогда, рынок еще не испытывал. По большей части, это связано с открытием границ, после которого многие специалисты начали выезжать на заработки в страны ЕС. Чуть ли не в каждом польском городе сегодня есть фирмы, которые принимают и трудоустраивают украинских работников, а потом отправляют на работу в Чехию, Францию и т.д", - рассказал Кушнир.

По его словам, отток коснулся примерно 30% квалифицированных кадров. По мнению Кушнира, решить эту проблему можно преимущественно мотивацией и созданием благоприятных условий.

"Повышается зарплата, социальный пакет, за счет компании осуществляется медицинское обслуживание, проживание", - перечислил он инструменты, которые могут мотивировать квалифицированные кадры оставаться в Украине.

Он отметил, что проблема будет усиливаться до тех пор, пока за рубежом люди рабочих специальностей будут зарабатывать больше, чем дома.

"По моему мнению, нужно создавать более благоприятные условия труда и дать возможность людям получать нормальные зарплаты. Тогда у них не будет причин уезжать. Но, к сожалению, на сегодняшний день строительный рынок Украины не может конкурировать с уровнем европейских зарплат", - считает Кушнир.

Он напомнил, что недавно профильное Министерство рекомендовало установить уровень зарплаты для строителей в размере 5,5-7,8 тыс. грн. По словам Кушнира, специалисты "Киевгорстроя" посчитали, что такое увеличение приведет к увеличению стоимости строительных работ по возведению жилья на 7%.

"Вероятно, именно на столько же вырастет и стоимость квадратного метра", - резюмировал президент "Киевгорстроя".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы