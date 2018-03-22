Президент "Киевгорстроя" рассказал, как мотивировать кадры оставаться в Украине

КИЕВ. 22 марта. УНН. Отток квалифицированных кадров становится все более заметным, коснулся он и строительной сферы. Однако есть инструменты, которые могут стимулировать работников оставаться в Украине. О том, как уберечь квалифицированные кадры рассказал президент Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, пишет УНН.