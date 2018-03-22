Президент “Київміськбуду” розповів, як мотивувати кадри залишатися в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Відтік кваліфікованих кадрів стає все помітнішим, торкнувся він і будівельної сфери. Однак є інструменти, які можуть стимулювати працівників залишатися в Україні. Про те, як вберегти кваліфіковані кадри розповів президент Холдингової компанії “Київміськбуд” Ігор Кушнір, пише УНН.
Він повідомив, що “Київміськбуд” також зіткнувся з проблемою відтоку кадрів.
“Так, як і більшість компаній, які пов’язані з фахівцями робітничих професій, „Київміськбуд“ зіткнувся з проблемою дефіциту будівельників. Особливо явною проблема стала в минулому році. Такого відтоку, як тоді, ринок ще не відчував. Здебільшого, це пов’язано з відкриттям кордонів, після якого багато фахівців почали виїжджати на заробітки в країни ЄС. Мало не в кожному польському місті сьогодні є фірми, які приймають і працевлаштовують українських працівників, а потім відправляють на роботу в Чехію, Францію і т.і.”, — розповів Кушнір.
За його словами, відтік торкнувся приблизно 30% кваліфікованих кадрів. На думку Кушніра, вирішити цю проблему можна переважно мотивацією і створенням сприятливих умов.
“Підвищується зарплата, соціальний пакет, за рахунок компанії здійснюється медичне обслуговування, проживання”, — перелічив він інструменти, які можуть мотивувати кваліфіковані кадри залишатися в Україні.
Він зауважив, що проблема буде посилюватися до тих пір, поки за кордоном люди робочих спеціальностей будуть заробляти більше, ніж удома.
“На мою думку, потрібно створювати більш сприятливі умови праці і дати можливість людям отримувати нормальні зарплати. Тоді у них не буде причин їхати. Але, на жаль, на сьогоднішній день будівельний ринок України не може конкурувати з рівнем європейських зарплат”, — вважає Кушнір.
Він нагадав також, що нещодавно профільне Міністерство рекомендувало встановити рівень зарплати для будівельників в розмірі 5,5-7,8 тис. грн. За словами Кушніра, фахівці “Київміськбуду” порахували, що таке збільшення призведе до збільшення вартості будівельних робіт по зведенню житла на 7%.
“Ймовірно, саме на стільки ж виросте і вартість квадратного метра”, — резюмував президент “Київміськбуду”.