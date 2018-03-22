Президент “Київміськбуду” розповів, як мотивувати кадри залишатися в Україні

КИЇВ. 22 березня. УНН. Відтік кваліфікованих кадрів стає все помітнішим, торкнувся він і будівельної сфери. Однак є інструменти, які можуть стимулювати працівників залишатися в Україні. Про те, як вберегти кваліфіковані кадри розповів президент Холдингової компанії “Київміськбуд” Ігор Кушнір, пише УНН.