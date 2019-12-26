Президент "Киевгорстроя" назвал объекты, что стартуют в 2020 году

"В целом, в работе у компании более 2 млн кв. м. Планируем довести до логического завершения уже начатые объекты и дать старт новым. Среди них ЖК на ул. Василенко, 2, на ул. Каунасской, 27, ЖК "Курнатовского", "Медовый-3", комплекс на ул. Кричевского, 19. Поэтому есть чем заниматься. Должен отметить, что 2020 год знаковый для "Киевгорстроя" - компании исполняется 65 лет. Значительный опыт, более полувека истории, хорошая репутация и на 100% выполненные обязательства - это те факторы, благодаря которым компания уже много лет успешно удерживает первенство на строительном рынке Украины. Уверен, так будет и впредь!" - рассказал Игорь Кушнир.

Он добавил, что ежегодно "Киевгорстрой" сдает в эксплуатацию около 300 тыс. кв. м.