Президент “Київміськбуду” назвав об’єкти, що стартуватимуть у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Наступний рік стане знаковим для Холдингової компанії “Київміськбуд” — компанії виповнюється 65 років. І забудовник запускає цілу низку нових об’єктів. Про це в інтерв’ю виданню Бізнес розповів президент “Київмісьбуду” Ігор Кушнір, передає УНН.
"В цілому, в роботі у компанії понад 2 млн кв. м. Плануємо довести до логічного завершення вже розпочаті об’єкти та дати старт новим. Серед них ЖК на вул. Василенка, 2, на вул. Каунаській, 27, ЖК "Курнатовського", "Медовий-3", комплекс на вул. Кричевського, 19. Тож є чим займатись. Маю зазначити, що 2020 р. знаковий для "Київміськбуду" — компанії виповнюється 65 років. Неабиякий досвід, понад півстоліття історії, хороша репутація й на 100% виконані зобов’язання — це ті чинники, завдяки яким компанія вже багато років поспіль успішно утримує першість на будівельному ринку України. Впевнений, так буде і надалі!" — розповів Ігор Кушнір.
Він додав, що щорічно "Київміськбуд" здає в експлуатацію близько 300 тис. кв. м.