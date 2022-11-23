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Президент Хорватии блокирует участие страны в военной тренировочной миссии ЕС для Украины

Президент Хорватии блокирует участие страны в военной тренировочной миссии ЕС для Украины

Киев • УНН

 • 991233 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Республики Хорватия Зоран Миланович, как и обещал, отказался давать предварительное согласие на участие военнослужащих Вооруженных сил Республики Хорватия в миссии ЕС, которая занимается организацией обучения украинских военнослужащих, сообщает Vecernji List, пишет УНН.

Детали

Письмо с запросом ему направил министр обороны страны Марио Баножич.

По словам Милановича, первая причина отказа состоит в том, что министр обороны не уполномочен требовать предварительного одобрения президента. В своем объяснении Миланович также утверждает, что обстоятельства участия хорватских солдат в этой миссии неясны и необоснованны.

Третья причина состоит в том, что Украина формально не считается союзником Республики Хорватия, войска которой могут проходить и прибывать на обучение в Республику Хорватию, как это прописано в Конституции и законах. Мол, нет ни правовой базы, ни международного соглашения, чтобы организовывать это дело с украинцами.

Как отмечает издание, такой ответ усложнил внешнеполитическую позицию правительства Республики Хорватия.

Учебная миссия для украинских военнослужащих является крупнейшей военной миссией ЕС на сегодняшний день, ожидается участие около 20 стран.

Относительно отказа Милановича министр Баножич говорит, что теперь для принятия такого решения нужно парламентское большинство в две трети голосов, и он уверен, что получит их. Он утверждал, что не видит причин, по которым Миланович отклонил его запрос.

"Ситуация в Украине становится все более серьезной. Мы должны помочь ей, мы все знаем, как это было для нас. Наша обязанность помочь", – заявил Баножич.

Дополнение

Еще в октябре президент Хорватии заявил, что не позволит Украине проводить военные учения на территории страны.

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