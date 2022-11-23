Президент Хорватії блокує участь країни у військовій тренувальній місії ЄС для України

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Лист із запитом йому надіслав міністр оборони країни Маріо Баножич.

За словами Мілановича, перша причина відмови полягає в тому, що міністр оборони не уповноважений вимагати попереднього схвалення президента. У своєму поясненні Міланович також стверджує, що обставини участі хорватських солдатів у цій місії незрозумілі та необґрунтовані.

Третя причина полягає в тому, що Україна формально не вважається союзником Республіки Хорватія, війська якої можуть проходити і прибувати на навчання до Республіки Хорватію, як це прописано в Конституції та законах. Мовляв, немає ні правової бази, ні міжнародної угоди, щоби організовувати цю справу з українцями.

Як зазначає видання, така відповідь ускладнила зовнішньополітичну позицію уряду Республіки Хорватія.

Навчальна місія для українських військовослужбовців є найбільшою військовою місією ЄС на сьогодні, очікується участь близько 20 країн.

Щодо відмови Мілановича міністр Баножич каже, що тепер для ухвалення такого рішення потрібна парламентська більшість у дві третини голосів, і що він упевнений, що отримає їх. Він стверджував, що не бачить причин, через які Міланович відхилив його запит.

"Ситуація в Україні стає дедалі серйознішою. Ми маємо допомогти їй, ми всі знаємо, як це було для нас. Наш обов'язок допомогти", – заявив Баножич.

Доповнення

Ще у жовтні президент Хорватії заявив, що не дозволить Україні проводити військові навчання на території країни.