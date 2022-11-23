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Президент Хорватії блокує участь країни у військовій тренувальній місії ЄС для України

Президент Хорватії блокує участь країни у військовій тренувальній місії ЄС для України

Київ • УНН

 • 991239 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент Республіки Хорватія Зоран Міланович, як і обіцяв, відмовився давати попередню згоду на участь військовослужбовців Збройних сил Республіки Хорватія у місії ЄС, яка займається організацією навчання українських військовослужбовців, повідомляє Vecernji List, пише УНН.

Деталі

Лист із запитом йому надіслав міністр оборони країни Маріо Баножич.

За словами Мілановича, перша причина відмови полягає в тому, що міністр оборони не уповноважений вимагати попереднього схвалення президента. У своєму поясненні Міланович також стверджує, що обставини участі хорватських солдатів у цій місії незрозумілі та необґрунтовані.

Третя причина полягає в тому, що Україна формально не вважається союзником Республіки Хорватія, війська якої можуть проходити і прибувати на навчання до Республіки Хорватію, як це прописано в Конституції та законах. Мовляв, немає ні правової бази, ні міжнародної угоди, щоби організовувати цю справу з українцями.

Як зазначає видання, така відповідь ускладнила зовнішньополітичну позицію уряду Республіки Хорватія.

Навчальна місія для українських військовослужбовців є найбільшою військовою місією ЄС на сьогодні, очікується участь близько 20 країн.

Щодо відмови Мілановича міністр Баножич каже, що тепер для ухвалення такого рішення потрібна парламентська більшість у дві третини голосів, і що він упевнений, що отримає їх. Він стверджував, що не бачить причин, через які Міланович відхилив його запит.

"Ситуація в Україні стає дедалі серйознішою. Ми маємо допомогти їй, ми всі знаємо, як це було для нас. Наш обов'язок допомогти", – заявив Баножич.

Доповнення

Ще у жовтні президент Хорватії заявив, що не дозволить Україні проводити військові навчання на території країни.

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