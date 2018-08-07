Президент Грузии: сюсюканье с РФ ничего хорошего не принесло

"Даже с наиболее прагматичным опытом мы можем видеть, что сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего для тех стран, которые пытались успокоить Россию. А так же тем, кто пытался достичь ощущения, что это может закончиться одним или двумя кусками. Аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом и агрессией", - заявил Маргвелашвили.

Что касается того, что Грузия делала в течение прошедших 10 лет и какова стратегия страны, то, по словам президента, "Грузия точно знает планы России, начавшиеся с первого дня независимости - это остановить Грузию любым механизмом, который создаст трудности для страны".

"Наш ответ на эту позицию России следующий - мы не остановимся ни с точки зрения развития страны, ни дальнейшего развития демократии, ни интеграции в Евросоюз и ни интеграции в НАТО. Все стратегические планы, которые поставило общество, намечены главными пунктами политической повестки дня, и выполнение этих планов является гарантом того, что территориальная целостность и суверенитет Грузии будут восстановлены мирно. Вторая важная деталь в том, что Грузия никогда не рассматривает восстановление территориальной целостности и суверенитета силовыми методами", - отметил Маргвелашвили.

Отметим, что 8 августа 2018 года исполняется 10 лет с начала конфликта в Грузии. В связи с этим Украина призвала Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион) и осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий.