Президент Грузії: сюсюкання з РФ нічого доброго не принесло

"Навіть з найбільш прагматичного досвіду ми можемо бачити, що сюсюкання з Росією не принесло нічого доброго для тих країн, які намагалися заспокоїти Росію. І так само тим, хто намагався досягти відчуття, що це може закінчитися одним або двома шматками. Апетит агресора лише збільшується слідом за захопленням і агресією", - заявив Маргвелашвілі.

Що стосується того, що Грузія робила протягом минулих 10 років і яка стратегія країни, то, за словами президента, "Грузія точно знає плани Росії, що почалися з першого дня незалежності - це зупинити Грузію будь-яким механізмом, який створить труднощі для країни".

"Наша відповідь на цю позицію Росії наступний - ми не зупинимося ні з точки зору розвитку країни, ні подальшого розвитку демократії, ні інтеграції в Євросоюз і ні інтеграції в НАТО. Всі стратегічні плани, які поставило суспільство, намічені головними пунктами політичного порядку денного, і виконання цих планів є гарантом того, що територіальна цілісність і суверенітет Грузії будуть відновлені мирно. Друга важлива деталь в тому, що Грузія ніколи не розглядає відновлення територіальної цілісності і суверенітету силовими методами", - зазначив Маргвелашвілі.

Відзначимо, що 8 серпня 2018 року минає 10 років з початку конфлікту в Грузії. У зв'язку з цим Україна закликала Росію виконати свої зобов'язання щодо Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, вивести військові підрозділи з окупованих територій Грузії (Абхазія та Цхінвальського регіону) і здійснити інші заходи щодо демілітаризації і деокупації цих територій.