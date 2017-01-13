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Президент Филиппин устроил премьеру Японии простой прием

Президент Филиппин устроил премьеру Японии простой прием

Киев • УНН

 • 11696 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Филиппин Родриго Дутерте провели совместный скромный завтрак в доме филиппинского лидера. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Как отмечает издание, премьер-министр Японии Синдзо Абэ вместе с президентом Филиппин позавтракали в пятницу в скромном доме президента Родриго Дутерте в городе Давао. Во время завтрака С.Абэ угощали супом из фасоли и рисовыми лепешками.

Отмечается, что С.Абэ позавтракал любимым завтраком президента, после чего они осмотрели двухэтажный дом, в том числе спальню президента, в которой он спит большинство выходных.

Отмечается также, что оба лидера были одеты в рубашки с короткими рукавами. Они не обсуждали бизнес в пятницу и сделали общее фото.

Сообщается, что простая жизнь является частью стиля президента, чем он и располагает к себе миллионы избирателей.

Также указано, что С.Абэ является первым главой государства, который посетил Р.Дутерте и предложил помощь и инвестиционный пакет на 8 млрд 770 млн долларов, которые будут направлены на развитие инфраструктуры одной из стран, которые развиваются наиболее быстрыми темпами в мире. Япония является одним из главных инвесторов, доноров и торговых партнеров страны.

Напомним, президент Филиппин спел в караоке с малазийским лидером.

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