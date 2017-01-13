Президент Філіппін влаштував прем’єру Японії простий прийом

Як зазначає видання, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе разом з президентом Філіппін поснідали у п’ятницю у скромному будинку президента Родріго Дутерте у місті Давао. Під час сніданку С.Абе пригощали супом з квасолі та рисовими коржами.

Наголошується, що С.Абе поснідав улюбленим сніданком президента, після чого вони оглянули двоповерховий будинок, в тому числі спальню президенту, в якій він спить більшість вихідних.

Відзначається також, що обидва лідери були одягнені в сорочки з короткими рукавами. Вони не обговорювали бізнес в п'ятницю і зробили спільне фото.

Повідомляється, що просте життя є частиною стилю президента, чим він і викликає прихильність у мільйонів виборців.

Також вказано, що С.Абе є першим главою держави, який відвідав Р.Дутерте і запропонував допомогу та інвестиційний пакет на 8 млрд 770 млн доларів, які будуть спрямовані на розвиток інфраструктури однієї з країн, які розвиваються найбільш швидкими темпами в світі. Японія є одним з головних інвесторів, донорів і торгових партнерів країни.

Нагадаємо, президент Філіппін заспівав у караоке з малазійським лідером.