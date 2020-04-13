Президент ФИФА назвал условия восстановления футбольного сезона

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31500 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40143 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56264 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57693 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 80943 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74543 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101151 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105360 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130553 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Президент ФИФА назвал условия восстановления футбольного сезона

Президент ФИФА назвал условия восстановления футбольного сезона

Киев  •  УНН

 • 13514 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Футбольный сезон будет восстановлен тогда, когда ситуация с пандемией коронавируса в мире станет на сто процентов безопасной. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, передает УНН со ссылкой на Goal.

"Нашим главным приоритетом, принципом, на котором основаны наши соревнования и который мы призываем соблюдать, является то, что здоровье стоит на первом месте. Ни один матч, турнир или лига не стоят риска человеческой жизнью.

Восстанавливать соревнования, пока ситуация не на сто процентов безопасна, будет более чем безответственно. Если нужно подождать немного дольше, мы должны это сделать. Лучше немного подождать, чем рисковать", - сказал Инфантино.

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Как писал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелко, последствия пандемии коронавируса для футбола и украинского, в частности, будут сложными.

Однако, необходимость ограничительных мер для спорта очевидна, убежден Павелко.

“Ведь только так можно минимизировать риск массового заражения, несущего серьезные угрозы для здоровья и жизни многих людей. А сама жизнь и здоровье являются самой большой ценностью, которой в сложившейся ситуации, не имеем права пренебрегать”, — отметил он в своем обращении к футбольной общественности.

Украинские Национальные Новости

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