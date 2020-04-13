Президент ФИФА назвал условия восстановления футбольного сезона

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Футбольный сезон будет восстановлен тогда, когда ситуация с пандемией коронавируса в мире станет на сто процентов безопасной. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, передает УНН со ссылкой на Goal.