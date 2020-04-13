Президент ФИФА назвал условия восстановления футбольного сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Футбольный сезон будет восстановлен тогда, когда ситуация с пандемией коронавируса в мире станет на сто процентов безопасной. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, передает УНН со ссылкой на Goal.
"Нашим главным приоритетом, принципом, на котором основаны наши соревнования и который мы призываем соблюдать, является то, что здоровье стоит на первом месте. Ни один матч, турнир или лига не стоят риска человеческой жизнью.
Восстанавливать соревнования, пока ситуация не на сто процентов безопасна, будет более чем безответственно. Если нужно подождать немного дольше, мы должны это сделать. Лучше немного подождать, чем рисковать", - сказал Инфантино.
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Как писал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелко, последствия пандемии коронавируса для футбола и украинского, в частности, будут сложными.
Однако, необходимость ограничительных мер для спорта очевидна, убежден Павелко.
“Ведь только так можно минимизировать риск массового заражения, несущего серьезные угрозы для здоровья и жизни многих людей. А сама жизнь и здоровье являются самой большой ценностью, которой в сложившейся ситуации, не имеем права пренебрегать”, — отметил он в своем обращении к футбольной общественности.