Президент ФІФА назвав умови відновлення футбольного сезону

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Футбольний сезон буде відновлений тоді, коли ситуація з пандемією коронавірусу в світі стане на сто відсотків безпечною. Про це заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно, передає УНН з посиланням на Goal.