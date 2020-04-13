Президент ФІФА назвав умови відновлення футбольного сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Футбольний сезон буде відновлений тоді, коли ситуація з пандемією коронавірусу в світі стане на сто відсотків безпечною. Про це заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно, передає УНН з посиланням на Goal.
"Нашим головним пріоритетом, принципом, на якому засновані наші змагання і якого ми закликаємо дотримуватися, є те, що здоров'я стоїть на першому місці. Жоден матч, турнір або ліга не варті ризику людським життям.
Відновлювати змагання, поки ситуація не на сто відсотків безпечна, буде більш ніж безвідповідально. Якщо потрібно почекати трохи довше, ми повинні це зробити. Краще трохи почекати, ніж ризикувати", - сказав Інфантіно.
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Як писав УНН, за словами президента УАФ Андрія Павелка, наслідки пандемії коронавірусу для футболу і українського, зокрема, будуть складними.
Однак, необхідність обмежувальних заходів для спорту очевидна, переконаний Павелко.
"Адже тільки так можна мінімізувати ризик масового зараження, що несе серйозні загрози для здоров'я і життя багатьох людей. А саме життя і здоров'я є найбільшою цінністю, якою в ситуації, що склалася, не маємо права нехтувати", - зазначив він у своєму зверненні до футбольної громадськості.