Президент поручил запустить аэропорт в Мариуполе

"Сегодня поручаю начальнику Генерального штаба, министру обороны, министру инфраструктуры и Главе областной государственной администрации проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь. Безусловно, мы должны обеспечить безопасность. Безусловно, мы должны защитить от диверсионно-разведывательных групп. Безусловно, мы должны защитить и обезопасить от средств от противовоздушного нападения противника. Но я считаю, что сегодня хорошее время для этого", - отметил Порошенко.

Президент также отметил важность обновления и электризации железнодорожной полосы области, и по этому вопросу ведутся переговоры с ЕС.

"После завершения мы приблизим к Мариуполю и "Интерсити". Для меня это принципиальная вещь и вызов, мы должны сократить расстояние", - отметил Петр Порошенко.

По его словам, это улучшит контакты между людьми и улучшит возможности для развития туризма.

Напомним, Порошенко заявил, что Украина построит аэропорт "Донецк".