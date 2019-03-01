Президент доручив запустити аеропорт у Маріуполі

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Доручаю начальнику Генерального штабу, міністру оборони, міністру інфраструктури і Голові обласної державної адміністрації опрацювати питання запуску аеропорту міста Маріуполь. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко під час участі у Раді регіонального розвитку Донецької області, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Сьогодні доручаю начальнику Генерального штабу, міністру оборони, міністру інфраструктури і Голові обласної державної адміністрації опрацювати питання запуску аеропорту міста Маріуполь. Безумовно, ми маємо забезпечити безпеку. Безумовно, ми маємо захистити від диверсійно-розвідувальних груп. Безумовно, ми маємо захистити і забезпечити від засобів від протиповітряного нападу противника. Але я вважаю, що сьогодні гарний час для цього”, — зазначив Порошенко.

Президент також відзначив важливість оновлення і електризації залізничної смуги області, і по цьому питанню проводяться переговори з ЄС.

“Після завершення ми наблизимо до Маріуполя і „Інтерсіті“. Для мене це принципова річ і виклик, що ми маємо скоротити відстань”, — зазначив Петро Порошенко.

За його словами, це покращить контакти між людьми і поліпшить можливості для розвитку туризму.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що Україна відбудує аеропорт "Донецьк".

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