Президент дал поручение поднять доплаты бойцам на передовой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты украинским военнослужащим, которые находятся на первой и второй линии, передает корреспондент УНН.
"Сегодня я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, находящиеся на первой линии, линии соприкосновения, до 6 тыс. грн, и тем военнослужащим, которые находятся на второй линии, до 2,4 тыс. грн. И уверен в том, что мы должны создавать финансовую и материальную мотивацию для того, чтобы надежно были защищены и обеспечены украинские военнослужащие", - заявил П.Порошенко.
Напомним, Петр Порошенко в Донецкой области вручил пограничникам технику.