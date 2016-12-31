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Президент дал поручение поднять доплаты бойцам на передовой

Президент дал поручение поднять доплаты бойцам на передовой

Киев • УНН

 • 9259 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты украинским военнослужащим, которые находятся на первой и второй линии, передает корреспондент УНН.

"Сегодня я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, находящиеся на первой линии, линии соприкосновения, до 6 тыс. грн, и тем военнослужащим, которые находятся на второй линии, до 2,4 тыс. грн. И уверен в том, что мы должны создавать финансовую и материальную мотивацию для того, чтобы надежно были защищены и обеспечены украинские военнослужащие", - заявил П.Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко в Донецкой области вручил пограничникам технику.

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