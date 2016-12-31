Президент дав доручення підняти доплати бійцям на передовій

“Сьогодні я дав доручення міністру оборони підняти доплати, які отримують військовослужбовці, які перебувають на першій лінії, лінії зіткнення, до 6 тис. грн, і тим військовослужбовцям, які знаходяться на другій лінії, до 2 400 грн. І впевнений у тому, що ми маємо створювати фінансову і матеріальну мотивацію для того, щоб надійно були захищені і забезпечені українські військовослужбовці”, — заявив П.Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко на Донеччині вручив прикордонникам техніку.